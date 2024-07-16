В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с представителем Минобразования региона

«Мероприятие проводится с целью усилить государственную защиту права граждан на образование. На встрече можно будет получить информацию о том, какие инструменты им доступны для защиты своих прав и свобод», — говорится в сообщении.

Обращения и жалобы будут рассмотрены в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.

Необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность. Также рекомендуется оформить письменное обращение, содержащее всю необходимую информацию, для оперативного рассмотрения доводов.

Встреча пройдёт с 10 до 13 часов по адресу: Магас, улица Д. Мальсагова, 11.

Для предварительной записи звоните по телефону:

8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-19-20 ежедневно с 09 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.