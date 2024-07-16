В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с представителем Минобразования региона

Заведующая сектором аппарата уполномоченного по правам человека в регионе Амина Парчиева и начальник отдела общего и среднего образования министерства образования и науки республики Мадина Мужехоева 19 июля проведут приём граждан, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
«Мероприятие проводится с целью усилить государственную защиту права граждан на образование. На встрече можно будет получить информацию о том, какие инструменты им доступны для защиты своих прав и свобод», — говорится в сообщении.
Обращения и жалобы будут рассмотрены в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.
Необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность. Также рекомендуется оформить письменное обращение, содержащее всю необходимую информацию, для оперативного рассмотрения доводов.
Встреча пройдёт с 10 до 13 часов по адресу: Магас, улица Д. Мальсагова, 11.
Для предварительной записи звоните по телефону:
8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-19-20 ежедневно с 09 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.