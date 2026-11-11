При содействии УПЧ в Ингушетии семья вновь стала получать единое пособие 

Заявительница рассказала, что не раз направляла заявления посредством портала Госуслуг, но всякий раз получала отрицательные ответы. Отказы объяснялись двумя обстоятельствами: доход членов семьи не дотягивал до планки в 8 МРОТ, а правило «нулевого дохода» к ним не применялось. При этом женщина ухаживает за ребенком-инвалидом, а ее муж официально признан многодетным отцом.

Уполномоченный обратился с запросом в Социальный фонд России. Пока рассматривались аргументы заявительницы, выяснилось: на протяжении расчетного периода она была занята уходом за ребенком-инвалидом. Помимо того, правило «нулевого дохода» было применено и к ее супругу — как к члену семьи с несколькими детьми. Подтвержденные обстоятельства позволили СФР вынести решение в пользу заявительницы.

Единое пособие будет выплачиваться на 4 детей с сентября 2026 года по август 2027 года. Размер выплаты составляет 17 269 рублей на каждого ребенка. Таким образом, право многодетной семьи на социальную поддержку восстановлено в полном объеме. Необоснованные отказы пересмотрены, а дети получили причитающиеся им выплаты.