Присоединиться к акции «Монетная неделя» приглашают жителей Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении Банка России, для обмена нужно взять паспорт, также понадобится заполнить заявление. Условия приема монет в разных отделениях банков могут отличаться, поэтому уточняйте подробности непосредственно в офисах финансовых организаций. Вся информация об акции и полный перечень адресов, куда можно принести монеты — по ссылке.

«Банк России выпускает в обращение достаточное количество монет, но огромная часть их оседает в копилках и кошельках граждан. «Монетная неделя» поможет вернуть в наличный оборот металлические деньги. За время весенней акции жители региона принесли в банки более 5 тыс. монет на сумму около 30 тыс. рублей», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

В Ингушетии обменять мелочь на банкноты можно в пяти отделениях банков, два из которых расположены в Назрани, остальные в городах — Магас, Сунжа, и Карабулак. Акция продлится до 20 октября.