Проект «дорожной карты» по снижению безработицы в Ингушетии принят за основу

Отмечается, что обсуждалась актуальная проблема исправления сложившихся тенденций на рынках труда ряда регионов до 2030 года.

Проект «дорожной карты» республики предусматривает снижение уровня общей безработицы по методологии МОТ до 13,5%, создание не менее 21,4 тыс. новых рабочих мест, повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей до 60%, выпускников вузов до 50%.

Запланировано существенное увеличение контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования выпускников 9-х классов школ по направлениям: легкая промышленность, туризм и нефтегазовая отрасль. Также планируется участие почти 100% учащихся 6–11-х классов школ в мероприятиях по профессиональному выбору на площадках предприятий работодателей и значительное увеличение целевого набора как в организации СПО, так и в вузы.

Мероприятия проекта обсуждались с профессиональными союзами и сообществом работодателей.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что власти субъекта расширят комплекс мер по содействию безработным и гражданам, ищущим работу, в трудоустройстве за пределами республики.

Также, по его словам, необходимо предусмотреть не только на 2024 год, а ежегодно до 2030 года мероприятия по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов и ветеранов боевых действий.



«Борьба с безработицей — это не просто социальная задача, это ключевой фактор для обеспечения стабильности и процветания общества», — считает руководитель субъекта.