Проект реставрации башенного комплекса «Таргим» согласовали в Ингушетии

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе компании «АСМ Групп», работы планируется провести в текущем году за счёт средств, выделяемых Министерством культуры России.

Проект станет первым совместным опытом работы компаний «АСМ Групп», ИП Балогланова и организации «Госреставрация». Предусмотренные мероприятия направлены на сохранение исторических сооружений комплекса, представляющих культурную ценность.

«Такие инициативы позволяют не только сохранить уникальные архитектурные памятники, но и обеспечить преемственность исторических и культурных традиций ингушского народа», — отметил собеседник.