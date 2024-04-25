Проект «Время героев» открывает новые возможности для участников СВО, считает Глава Ингушетии 

Руководитель субъекта отметил, что онлайн-тестирование, применяемое в рамках программы, гарантирует объективную оценку управленческих способностей участников. Такая методика уже успешно используется в течение семи лет в конкурсе «Лидеры России». Далее отобранные кандидаты пройдут этап обучения.

«Для тех участников программы «Время героев», кто не смог участвовать в тестировании из-за выполнения боевых обязанностей, но желает пройти отбор во время отпуска, предусмотрена возможность тестирования в региональных подразделениях Президентской академии, где организована работа центров дистанционной оценки», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Информация о местоположении центров оценки и процедуре записи на аттестационные мероприятия доступна для кандидатов в их личных профилях на официальном сайте проекта «Время героев». Участники имеют возможность подобрать наиболее удобное для себя время и место для прохождения тестирования.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 29 февраля текущего года Владимир Путин объявил о запуске специальной кадровой программы «Время героев», подчеркнув, что участники специальной военной операции должны выходить на ведущие позиции в обществе, образовании, госкомпаниях, бизнесе и государственном управлении.