Профориентационные экскурсии для молодёжи организовали в Ингушетии

Участники посетили Академию цифрового развития и питомник «Райян», где познакомились с возможностями профессионального обучения и работы в разных отраслях. Так, в IT- Академии молодёжи рассказали о доступных направлениях подготовки, современных образовательных программах и перспективах карьерного роста в цифровой сфере.

В питомнике «Райян» в свою очередь участники узнали об особенностях работы в аграрной отрасли — от выращивания растений до организации производственного цикла. Экскурсия позволила им познакомиться с профессиональными возможностями в сельском хозяйстве.

«Профориентационные мероприятия направлены на то, чтобы помочь молодым людям определиться с будущей профессией, лучше узнать востребованные направления деятельности и оценить возможности для самореализации в родной республике», — отметил собеседник.