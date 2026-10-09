Профориентационные экскурсии для молодёжи организовали в Ингушетии

В рамках Всероссийской профориентационной недели Комитет по делам молодёжи республики организовал две выездные экскурсии для представителей молодого поколения, информировали «Ингушетию» в пресс-службе ведомства.
Участники посетили Академию цифрового развития и питомник «Райян», где познакомились с возможностями профессионального обучения и работы в разных отраслях. Так, в IT- Академии молодёжи рассказали о доступных направлениях подготовки, современных образовательных программах и перспективах карьерного роста в цифровой сфере.
В питомнике «Райян» в свою очередь участники узнали об особенностях работы в аграрной отрасли — от выращивания растений до организации производственного цикла. Экскурсия позволила им познакомиться с профессиональными возможностями в сельском хозяйстве.
«Профориентационные мероприятия направлены на то, чтобы помочь молодым людям определиться с будущей профессией, лучше узнать востребованные направления деятельности и оценить возможности для самореализации в родной республике», — отметил собеседник.