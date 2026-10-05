Прокуратура и СУ СКР по Ингушетии проверяют отравление детей угарным газом

Хусейн Плиев

Прокурор Назрановского района Руслан Аушев организовал проверку после отравления пятерых детей и взрослого угарным газом в сельском поселении Кантышево, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства республики. 

Отмечается, что будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение законодательства о безопасном использовании и содержании газового оборудования, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Также СУ СКР по республике проводит процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). 

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность бытового газового оборудования. На месте работают следователи и криминалисты. 

Напомним, сегодня днем в частном домовладении на улице Гадиева в селе Кантышево Назрановского района произошло отравление угарным газом. Пострадали шесть человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Всех доставили в медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь. 

По данным на текущий момент, жизни и здоровью детей ничего не угрожает, взрослого после обследования направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

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