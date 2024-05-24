Прокуратура Ингушетии оказала содействие в получении земельного участка семье участника СВО 

Женщина обратилась с такой просьбой во время проведения приема граждан прокурором региона Андреем Васильченко, при этом заявительница уточнила, что ранее не обращалась по этим вопросам в органы исполнительной власти.

«В связи с тем, что участники СВО имеют первоочередное право на получение земельного участка, прокуратурой республики заявительнице оказано содействие в подготовке необходимых документов и подачи их в региональное министерство имущественных и земельных отношений. По результатам их рассмотрения военнослужащему выделен земельный участок», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Также прокуратурой в Минобразования Ингушетии была направлена информация об оказании содействия в переводе детей заявительницы из одного детского сада в другой, поскольку место работы женщины находилось в значительной удаленности от ДОУ и создавало определенные трудности с доставкой их туда и обратно. По результатам рассмотрения обращения дети переведены в указанный заявительницей детсад.

«Оказание помощи и содействие участникам СВО и членам их семей на получение мер социальной поддержки находится на постоянном контроле прокуратуры республики», — добавил собеседник издания.