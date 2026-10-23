Прокуратура Ингушетии организовала проверка по факту смертельного ДТП 

Трагедия произошла на 572-м км ФАД «Кавказ» вечером 22 октября. Младенец погиб, его мать с различными травмами доставлена в медицинское учреждение.

На месте происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб находился прокурор Назрани Ибрагим Чербижев.

В рамках надзорных мероприятий устанавливаются обстоятельства случившегося, причины и условия, способствовавшие трагедии. Также будет дана оценка соблюдению ПДД и законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.