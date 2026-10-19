Прокуратура Магаса восстановила пенсионные права 73-летнего горожанина 

Выяснилось, что в июне 2025 года размер страховой пенсии по старости горожанина был необоснованно уменьшен более чем на 17 тыс. рублей. Прокурор направил в суд иск с требованием вернуть прежний размер выплаты и доплатить удержанную часть.

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В итоге пенсия мужчины восстановлена, также ему выплачены незаконно удержанные 197 тыс. рублей.