Прокурор и глава МЧС по Ингушетии поздравили мусульман региона с праздником

«Для каждого мусульманина Рамадан — месяц не только поста, но месяц добра, терпения, благоденствия, взаимопомощи, взаимопонимания и благотворительности. Ведь традиции ислама понятны и близки людям всех вероисповеданий и служат для поддержания добрососедства и дружбы. Пусть этот священный праздник принесет в каждый дом, каждую семью тепло и радость, согласие и благосостояние, мир и благополучие, тепло и уют, свет веры и душевное спокойствие», — отметил Андрей Васильченко.

В своем обращении от личного состава чрезвычайного ведомства и от себя лично Вячеслав Борисов пожелал счастья, мира благополучия всем.

«Пусть духовный капитал, накопленный вами в священном месяце Рамадан, будет сохранен и многократно приумножен. Надеюсь, что этот светлый праздник миролюбия, веротерпимости, милосердия и заботы о ближнем и в дальнейшем будет способствовать духовному совершенствованию людей, воспитанию патриотизма и любви к Отечеству», — подчеркнул он.