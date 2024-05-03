Проводится капремонт в одной из школ села Барсуки Ингушетии

Как рассказал собеседник, в настоящее время практически завершены демонтажные работы. Уже начато устройство инженерных сетей, а именно отопления. Со дня на день планируется приступить к разводке электрики. На объекте трудятся несколько десятков строителей.

«Учебное заведение будет полностью модернизировано, начиная от подвальных помещений и заканчивая фасадом. Будет обновлена система пожарной сигнализации и так далее. Также полностью будут заменены окна, двери и кровля. Будущие классы учреждения оборудуют интерактивными досками, компьютерами и многим другим. Вышеперечисленные меры позволят превратить данную школу, которая была возведена в 2008 году, в образовательное пространство, отвечающее всем современным требованиям и стандартам», — подчеркнул он.

Отмечается, что объект планируется сдать в эксплуатацию к началу сентября текущего года, чтобы не прерывать учебный процесс.

Стоит напомнить, что капитальный ремонт также ведется в гимназиях Карабулака и Назрани.