Проживающие в Санкт-Петербурге и Астрахани представители Ингушетии осудили теракт

«Невозможно подобрать слова соболезнования, которые могли бы уменьшить боль родных и близких от утраты своих родственников. Данное злодеяние совершили изверги в людском обличии, которые руководствовались указаниям зарубежных кукловодов. Терроризму нет никакого оправдания, какими бы идеями и лозунгами не прикрывались исполнители и их хозяева», — отметил полпред республики в Северо-Западном федерально округе Муслим Аушев.

По его словам, Россия сегодня находится на острие борьбы с международным терроризмом. «Наш народ платит огромную цену человеческими жизнями и на территории сопредельного государства, и на своей родной земле, чтобы переломать хребет этому явлению», — добавил он.

Председатель ингушского национально-культурного объединения «Ангушт» в Астраханской области Махмуд Экажев считает, что исполнители и заказчика теракта должны понести самое суровое наказание.

Отметим, что по последним данным число жертв террористической атаки возросло до 137 человек.

Глава государства Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура.