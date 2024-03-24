Проживающие в Санкт-Петербурге и Астрахани представители Ингушетии осудили теракт

Хусейн Плиев

Крепости духа, стойкости и единения пожелали россиянам представители ингушского народа, проживающие в Санкт-Петербурге и Астрахани, в связи с терактом в Подмосковье, сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

«Невозможно подобрать слова соболезнования, которые могли бы уменьшить боль родных и близких от утраты своих родственников. Данное злодеяние совершили изверги в людском обличии, которые руководствовались указаниям зарубежных кукловодов. Терроризму нет никакого оправдания, какими бы идеями и лозунгами не прикрывались исполнители и их хозяева», — отметил полпред республики в Северо-Западном федерально округе Муслим Аушев.

По его словам, Россия сегодня находится на острие борьбы с международным терроризмом. «Наш народ платит огромную цену человеческими жизнями и на территории сопредельного государства, и на своей родной земле, чтобы переломать хребет этому явлению», — добавил он.

Председатель ингушского национально-культурного объединения «Ангушт» в Астраханской области Махмуд Экажев считает, что исполнители и заказчика теракта должны понести самое суровое наказание.

Отметим, что по последним данным число жертв террористической атаки возросло до 137 человек.

Глава государства Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура.

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