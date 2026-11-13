Прямая линия с Главой Ингушетии: жители активно направляют свои обращения

По его словам, среди самых актуальных тем: состояние дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, здравоохранение, образование и многие другие.

«Все поступившие вопросы систематизируем по направлениям. На прямой линии остановимся на наиболее актуальных темах и расскажем, какая работа ведется по ним», — сообщил руководитель региона.

Прямая линия начнется в 17 часов 19 ноября. Жителей республики приглашают присоединиться к диалогу и направить свои вопросы, предложения и замечания.

Обращения принимаются в текстовом формате или в виде видеообращения по номеру 8 (928) 795-78-78 через MAX и Telegram, а также с помощью специального чат-бота.

«Трансляция будет доступна на моей странице во „ВКонтакте“ и на национальном телеканале „Магас“. Послушать эфир можно будет на национальном радио на волне 88.8 FM. Жду ваших вопросов и предложений», — отметил Глава Ингушетии.