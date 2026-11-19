На Национальной телерадиокомпания «Магас» стартовала прямая линия с участием Махмуд-Али Калиматова.
С 9 ноября жители региона имели возможность задать вопросы о деятельности органов власти, рассказать о проблемах своих населенных пунктов, поднять темы ЖКХ, дорожного хозяйства, образования, здравоохранения и другие.
Все поступившие обращения уже взяты в работу профильными ведомствами и муниципалитетами, сообщили газете «Ингушетия» в кабинете министров региона.
Посмотреть трансляцию можно не только на телеканале «Магас», но и на странице Главы Ингушетии во «ВКонтакте». Радиослушатели смогут присоединиться на волне 88.8 FM.