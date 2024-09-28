Путин поздравил жителей региона с вековым юбилеем государственности Ингушетии

Поздравительный адрес на торжественном мероприятия в зале Славы администрации Главы и правительства республики озвучил заместитель полпреда главы государства в СКФО Владимир Надыкто.

В обращении говорится: «Дорогие друзья! Поздравляю Вас со знаменательной датой — 100-летием образования Ингушской автономной области.

Создание автономии стало важной вехой национально-государственного строительства в нашей стране. Способствовало социально-экономическому развитию регионов, сохранению языка, самобытности культурного и духовного наследия живущих здесь народов. Вы по праву можете гордиться именами и достижениями многих поколений своих земляков, вписавших яркие страницы в трудовую летопись Отечества, их серьезным вкладом в развитие науки, искусства, просвещения.

Сегодня Республика Ингушетия обладает значительным аграрным, туристическим, производственным потенциалом. В регионе создаются условия для привлечения крупных инвестиций, реализуются масштабные проекты в социальной сфере, совершенствуется транспортная инфраструктура.

Уверен, что вы и впредь будет достойно решать стоящие перед регионом задачи на благо своей республики и всей России. Желаю вам успехов и всего наилучшего».

Владимир Надыкто также от имени полпреда Президента России в СКФО Юрия Чайки и от себя лично поздравил жителей Ингушетии с праздником, пожелал уверенности в завтрашнем дне и «побед на всех фронтах».