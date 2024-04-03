Разыскиваемого за хранение пистолета гражданина задержали в Ингушетии

Полицейские республики задержали гражданина, разыскиваемого за незаконное хранение пистолета ТТ калибра 7,62 мм, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.
Мужчина был обнаружен в городе Карабулаке при проведении правоохранителями оперативных мероприятий, ему вменяется ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).
Максимальное наказание за подобное деяние — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет и крупный штраф.
Фигурант водворен в изолятор временного содержания.