Ребенку-инвалиду выплатили социальную пенсию после вмешательства прокуратуры Ингушетии

Несмотря на это, социальные выплаты пенсионным органом были назначены лишь с даты выдачи свидетельства о регистрации по месту жительства в феврале прошлого года.

Городская прокуратура направила в суд исковое заявление по этому поводу, которое удовлетворено.

Ребенку заявительницы назначена пенсия с момента признания инвалидом, недополученные за 4 месяца 75 тыс. рублей выплачены, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства республики.