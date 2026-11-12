Ребенок и трое взрослых травмированы в результате ДТП в Ингушетии

Сообщение о столкновении ВАЗ-2110 и УАЗ в районе магазина «Строймаркет» поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС в 16 часов 12 минут сегодня. На место происшествия были направлены специалисты ПСО «Эрзи», бригада скорой помощи и сотрудники ОМВД России по Назрани.

Всех пострадавших на машине помощи доставили в приемное отделение Ингушской республиканской клинической больницы имени Алаудина Ахушкова.

Причины и обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются.