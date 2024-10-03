Региональный совет первичных отделений партии «Единая Россия» будет создан в Ингушетии

В пресс-службе мэрии Магаса газете «Ингушетия» сообщили, что основной темой обсуждения стала проводимая работа по привлечению первичных отделений к решению партийных задач.

Там напомнили, что 2024-й был объявлен годом первичных отделений по предложению председателя партии Дмитрия Медведева, озвученному на XXI съезде. В связи с этим активизировалась деятельность первичных организаций, которые играют важную роль в работе всей партийной структуры.

Секретарь Ингушского регионального отделения «Единой России» Магомет Тумгоев подчеркнул, что каждый член партии должен активно участвовать в решении актуальных проблем, стоящих перед регионом и страной, максимально вовлекая местное население. Также были затронуты вопросы подготовки к предстоящей XXXV конференции ИРО ВПП «ЕР» .