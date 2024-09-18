Росгвардейцы Ингушетии и ветераны СВО встретились со студентами

Во встрече также приняли участие представители городского военного комиссариата и регионального отделения общественной организации «Федерации Союза казаков России». Организатором мероприятия выступили республиканский филиал фонда «Защитники Отечества».

Гости рассказали студентам о воинском долге, боевом братстве и подвигах соотечественников. Так, росгвардейцы поделились с ребятами историей своего боевого пути, а также о важности взаимопомощи при выполнении задач.

«Уверен, подобные истории помогут вдохновиться примерами настоящих героев», — подчеркнул военнослужащий Магомед Батаев.

В завершение участники мероприятия призвали молодых людей изучать историю своей страны и заниматься спортом.