Росгвардейцы Ингушетии и ветераны СВО встретились со студентами

Военнослужащие Назрановского полка управления Росгвардии совместно с ветеранами специальной военной операции встретились со студентами колледжа государственной и муниципальной службы в Карабулаке, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
Во встрече также приняли участие представители городского военного комиссариата и регионального отделения общественной организации «Федерации Союза казаков России». Организатором мероприятия выступили республиканский филиал фонда «Защитники Отечества».
Гости рассказали студентам о воинском долге, боевом братстве и подвигах соотечественников. Так, росгвардейцы поделились с ребятами историей своего боевого пути, а также о важности взаимопомощи при выполнении задач.
«Уверен, подобные истории помогут вдохновиться примерами настоящих героев», — подчеркнул военнослужащий Магомед Батаев.
В завершение участники мероприятия призвали молодых людей изучать историю своей страны и заниматься спортом.