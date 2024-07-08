Росгвардейцы Ингушетии присоединились к акции «Подари ромашку на счастье» 

Из рук росгвардейцев и социальных координаторов фонда жители и гости столицы получили главные символы праздника — ромашки. Кроме того, росгвардейцы рассказали об истории праздника и семейных ценностях.

Жители столицы республики с радостью принимали поздравления. Особое почтение росгвардейцы выразили пожилым людям, выслушали их жизненные истории и напутствия о том, как сохранить семейное счастье на многие годы.

«В нашей жизни нет ничего важнее семьи, которая окружает любовью, заботой и вниманием, поддерживает в трудные минуты. Желаю, чтобы в каждом доме царили мир, добро, радость и счастье, поддерживайте друг друга, умейте слышать и слушать своих родных», — сказал начальник отдела вневедомственной охраны по Магасу подполковник полиции Махмуд Льянов.