Россельхозцентр по Ингушетии провел фитомониторинг на площади 185 тыс. га

Газете «Ингушетия» в РСЦ уточнили: сусликов на проверенных 0,250 тыс. гектаров выявить не удалось, поскольку вредитель пребывает в зимней спячке. Обследование мышевидных грызунов охватило 11,089 тыс. гектаров, а присутствие зверьков зафиксировано на 7,2 тыс. гектаров. Средневзвешенная численность достигает 37,5 жилой норы на гектар; максимум — 75 жилых нор на гектар — зарегистрирован в Малгобекском районе, на пастбище в 150 гектаров.

В осенний период наблюдается рост поголовья грызунов и их миграция с пастбищных угодий на всходы озимых; на 767 гектарах уже выполнены защитные мероприятия. Кубышки саранчовых на 8,65 тыс. гектаров не выявлены, однако их наличие на необследованных участках не исключается. Весной и летом по-прежнему возможен залет вредителя с соседних территорий, из-за чего приграничные зоны следует держать под непрерывным наблюдением.

Куколки хлопковой совки на 0,59 тыс. гектаров тоже не найдены, но проверка выполнена не в полном объеме: посевная площадь кукурузы на зерно составляет 18,44 тыс. гектаров, и при доминировании совки на этой культуре вероятность зимующего запаса на непроверенных участках остается. На озимых колосовых под урожай 2027 года хлебная жужелица (1,66 тыс. га) и личинки шведской мухи (0,447 га) не отмечены; корневые гнили (0,320 тыс. га) не выявлены, хотя при благоприятной погоде их развитие возможно. Мучнистой росой поражено 0,447 тыс. гектаров: средневзвешенная распространенность — 20,6 %, развитие болезни — 3,96 %; максимальный показатель распространенности, 35 %, зафиксирован в Сунженском районе на 127 гектарах озимой пшеницы. Данные участки нужно держать под контролем, а при подходящей температуре провести обработку фунгицидами.

На озимом рапсе зимующий запас рапсового пилильщика (0,448 тыс. га) не отмечен. На 0,145 тыс. гектаров обнаружена падалица озимого ячменя, пораженная мучнистой росой; чтобы не допустить перезаражения посевов, рекомендовано обработать их фунгицидом при соответствующей температуре, подобрав препарат по Государственному каталогу пестицидов РФ.

Специалисты обращают внимание: если на проверенных площадях зимующий запас многих вредителей отсутствует, это еще не говорит об их отсутствии в регионе — возможны неполный охват территории и укрытие в труднодоступных местах. Главную опасность для озимых культур несут мышевидные грызуны, зафиксированные в Малгобекском и Сунженском районах, а также участки с мучнистой росой в Сунженском районе.

Сельхозтоваропроизводителям советуют непрерывно контролировать посевы. По грызунам лучше не дожидаться, пока будет превышен экономический порог вредоносности (ЭПВ), а заблаговременно провести краевые обработки на полях, соседних пастбищах и в лесополосах; на участках с мучнистой росой — обработать фунгицидами при соответствующей температуре согласно Государственному каталогу пестицидов РФ.