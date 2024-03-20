Ростовская область и Ингушетия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве республики, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко и и. о. председателя Комитета по туризму Ингушетии Магомед Цуроев подписали соответствующие документы в рамках встречи на Международной туристической выставке MITT — 2024.

Отмечается, что на одной из главных туристических выставок страны в столице России г. Москве республика демонстрирует свой большой туристический потенциал.