Так, Абдулла Албаков, фермер из Малгобекского района, владеющий стадом, насчитывающим около сотни голов крупного и примерно 1 тыс. голов МРС, обратился с просьбой предоставить земельный участок для расширения своего хозяйства. Руководитель субъекта поручил районным властям провести анализ доступных земельных ресурсов и подобрать территорию, которая наилучшим образом подойдет для нужд КФХ. В случае если свободных участков не окажется, фермеру должны предоставить исчерпывающие разъяснения без пустых обещаний.

Жители Магаса и Сунжи выразили обеспокоенность недостаточным количеством автобусных маршрутов в районах города. Махмуд-Али Калиматов дал указание городским администрациям и министерству автомобильных дорог и транспорта тщательно изучить ситуацию, выявить потребность в новых маршрутах и остановках. Кроме того, было поручено рассмотреть возможность привлечения средств из федерального бюджета для обновления автобусного парка.

Один из вопросов касался загрязнения рек сточными водами. Глава региона распорядился направить обращение в прокуратуру для проведения совместной проверки и выявления источников загрязнения, также организовать проверку работы локальных очистных сооружений. Кроме того, было поручено проработать вопросы строительства и восстановления очистных сооружений в городах республики.

Участник специальной военной операции Магомед Дашлакиев рассказал о проблемах с организацией лечения своего несовершеннолетнего ребенка в дневном стационаре. В Карабулаке, по данным Минздрава, отсутствует детский дневной стационар. Махмуд-Али Калиматов поручил представителям ведомства связаться с семьей, подробно разъяснить порядок получения медицинской помощи и разобраться в ситуации.

Также обсуждалось состояние моста через реку Асса в сельском поселении Галашки Сунженского района, построенного в 2004 году. Из-за повреждения опор движение грузового транспорта на этом участке ограничено. Глава поручил соответствующим министерствам и районной администрации изучить проектную и финансовую документацию, выяснить причины преждевременного износа конструкций и подготовить предложения по реконструкции перехода. До начала ремонтных работ необходимо обеспечить соблюдение ограничений и установить соответствующие дорожные знаки.

По обращениям жителей Магаса были даны поручения проверить территорию парка «Шелковый путь», где планируется возведение выставочного павильона и летнего амфитеатра, а также решить вопрос с наружным освещением на улице Набережной. Городской администрации поручено обеспечить безопасность в парке и завершить работы по освещению в установленные сроки.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что каждое обращение жителей будет рассмотрено по существу. Те вопросы, которые не успели прозвучать в эфире, будут переданы в администрацию Главы республики и соответствующие ведомства для дальнейшей проработки и предоставления ответов заявителям.