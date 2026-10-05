С 208-летием Грозного поздравил Глава Ингушетии 

Глава региона отметил, что за 208 лет Грозный прошел сложный исторический путь и сегодня он представляет собой современный и динамично развивающийся город, который за последние годы заметно преобразился.

По его словам, новые жилые кварталы, дороги, общественные пространства, социальные объекты и архитектурные комплексы стали частью обновленного облика. Столица Чечни все чаще привлекает гостей не только из регионов Северного Кавказа, но и со всей России.

«Желаю Грозному дальнейшего развития, новых масштабных проектов и достижений. Всем жителям — крепкого здоровья, благополучия, мира и уверенности в будущем», — написал Глава на своей странице в социальных сетях.