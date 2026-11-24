Там подчеркнули, что чаще всего гибнут дети, оставленные без присмотра. Напомнили: смертельная доза угарного газа для взрослого — всего пять вдохов, для ребенка и того меньше.

Чрезвычайное ведомство призывает родителей: не оставляйте детей без присмотра ни на минуту, контролируйте, как ребенок проводит время, храните спички и зажигалки в недоступных местах.

Также: повторите с детьми алгоритм действий при пожаре — не прятаться в шкафу, не открывать окна, покинуть помещение и позвать на помощь, напомните номера экстренных служб — 101 и 112.