«Работа налоговой службы имеет непосредственное значение для развития Ингушетии. От полноты и своевременности поступления налогов зависят возможности республиканского и местных бюджетов, а значит, финансирование школ и больниц, ремонт дорог, благоустройство населенных пунктов, реализация социальных программ и создание условий для экономического роста», — отметил Глава республики в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, для республики особенно важно расширять собственную доходную базу, привлекать инвестиции, поддерживать предпринимательство и создавать новые рабочие места. В решении этих задач роль налоговых органов очень велика. При этом важно не только обеспечивать поступления в бюджет, но и выстраивать открытые, понятные отношения с бизнесом и гражданами, помогать добросовестным налогоплательщикам и последовательно совершенствовать работу службы.

«Благодарю сотрудников и ветеранов управления за труд и вклад в укрепление финансовой основы Ингушетии. От вашей работы во многом зависят возможности республики решать сегодняшние задачи и реализовывать планы на будущее», — подчеркнул руководитель субъекта, пожелав налоговикам благополучия, успехов и новых достижений на благо региона и страны.