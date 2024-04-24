Сайт по продаже оружия заблокирован по требованию прокуратуры Ингушетии 

Ресурс с информацией о возможности приобретения боевого стрелкового оружия без разрешительных документов был выявлен в ходе мониторинга сети «Интернет».

Федеральным законом запрещается распространение информации, открытый доступ к которой может побуждать к покупке оружия и способствовать совершению преступлений. Кроме того, за это предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Районный прокурор обратился в суд, который удовлетворил исковые требования в полном объеме.