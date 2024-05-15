Сбер и Ингушетия разработали предложения для ИИ-трансформации региона

«На мероприятии обсуждалась роль искусственного интеллекта в трансформации разнообразных отраслей, таких как государственное управление, сельское хозяйство и так далее. Участники узнали о возможностях нейросетей, которые могут анализировать данные и прогнозировать тенденции», — сказал собеседник.

По его словам, сформированные на сессии проектные команды разработали решения по внедрению AI с учётом специфики нашего региона.

«Мы рассматриваем IT-академию как первый шаг к созданию центра цифровых технологий на Северном Кавказе. С поддержкой Сбера и мецената Микаила Гуцериева, а также с созданием IT-парка мы сможем внедрить в повседневную жизнь Ингушетии ведущие инновации. Цифровизация и AI — это не только повышение производительности и качества жизни, но и вызовы, к которым мы должны быть готовы. Наша задача — адаптировать общество к новым условиям, где рутинная работа уступит место цифровым технологиям. Хочу искренне поблагодарить всех за активное участие в прошедшей дизайн-сессии», — написал Глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем телеграмм-канале.

Напомним, что кампус «Школы 21» был открыт в Магасе в феврале текущего года. Он является восьмым на территории России и первым в Северо-Кавказском федеральном округе.