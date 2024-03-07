Секретарь Совбеза России побывал в академии цифрового развития в столице Ингушетии 

«Это уникальный центр развития компетенций в сфере ИТ, который на данный момент является первым и единственным на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе. Проект «Школа 21» реализуется по прямому поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина» - отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, на данный момент здесь проходит первый отборочный интенсив, в котором участвует более 300 человек, 12% из них – девушки. Средний возраст участников – 18-24 года, самому старшему – 48 лет.

Секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву и полпреду Президента в СКФО Юрию Чайке был также презентован ролик о деятельности фонда «Возрождение» со дня его образования, основателем которого является предприниматель и меценат Микаил Гуцериев.

«Среди основных задач фонда «Возрождение» – реконструкция башенных и храмовых комплексов в горном районе Ингушетии, финансирование строительства и ремонта социальных объектов в сфере культуры, образования и здравоохранения и многое другое», - добавил Махмуд-Али Калиматов.