Село Сагопши Ингушетии стало местом сразу трех памятных мероприятий 

В День воинской славы России в селе открыли мемориал курсантам Орджоникидзевского военного училища имени Сергея Кирова, которые осенью 1942 года участвовали в обороне Малгобека. В церемонии приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, начальник Главного управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин, министр внутренних дел республики Владимир Котов, исполняющий обязанности начальника регионального управления ФСБ Александр Дейнеко, представители правоохранительных органов, ветераны и жители района. Вместе они почтили память защитников Кавказа.

Руководитель субъекта в своем Telegram-канале подчеркнул стратегическое значение боев за Малгобек. На пути врага встали военнослужащие, среди которых были и совсем молодые курсанты. В районе Сагопши они проявили мужество и помогли удержать оборону. «Такие места помогают изучать историю не только по книгам, но и через память о конкретных людях и событиях», — отметил он.

Затем в 30-й школе населенного пункта открыли граффити «Защитник», посвященное участнику СВО, Герою России Мустафе Бокову. Он окончил Московское высшее военное командное училище, прошел путь от командира взвода до командира мотострелкового батальона и дослужился до звания подполковника. За мужество и отвагу был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть».

15 мая 2023 года Мустафа Боков погиб при выполнении боевой задачи. За проявленные мужество и героизм указом Президента Владимира Путина ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

На граффити Мустафа Боков изображен рядом с юнармейцем Рашидом Ахриевым. В этом образе, как отметили на открытии, отражена связь поколений: подвиг земляка становится частью жизни современных школьников, а его история заставляет задуматься о ценностях, ответственности и отношении к Родине.

Школа в Сагопши уже носит имя Мустафы Бокова, его имя также присвоено региональному отделению «Юнармии». На мероприятии юнармейцам Ибрагиму Бокову, Юсуфу Фаргиеву и Ахмаду Бокову вручили знаки «Юнармейская доблесть» III степени.

«Такие ребята должны знать историю защитников своей страны и понимать, что уважение к их подвигу предполагает личную ответственность за свои поступки. Память о Мустафе Бокове и других наших земляках, удостоенных высоких наград за мужество, должна сохраняться не только в памятных датах. Она должна жить в семьях, школах и в отношении молодого поколения к истории своей республики и страны», — считает Махмуд-Али Калиматов.

Как информировало наше издание, ранее в Сагопши у памятной плиты в честь защитников Отечества прошло мероприятие к 83-й годовщине завершения битвы за Кавказ. Решение установить плиту было принято совместно с руководством ГУ МВД России по СКФО, ветеранской организацией и общественным советом. Мемориал посвящен погибшим защитникам Малгобекского района, в том числе стражам порядка, отдавшим жизни при исполнении долга.