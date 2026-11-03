Семьи участников СВО в Ингушетии присоединились к акции «Пирог на четвертое» 

К собравшимся присоединился руководитель филиала Ислам Абадиев. Он пообщался с ветеранами, их близкими и детьми участников СВО. За общим столом говорили о важности сохранения культурных и семейных традиций, взаимного уважения и поддержки между людьми разных поколений и национальностей. Особый акцент сделали на роли семейного воспитания в передаче этих ценностей. Жены участников СВО принесли пироги собственного приготовления.

«Мне кажется особенно важно, что в этой встрече участвуют дети. Для семей, чьи близкие сегодня защищают страну или уже вернулись домой, поддержка и внимание имеют особое значение. Дети видят, что рядом есть люди, готовые поддержать. А когда мы делимся советами, обычаями и воспоминаниями, то передаем поколению не только семейные традиции, но и уважение к другим людям. В этом тоже проявляется единство нашей страны», — отметил Ислам Абадиев.

Акция «Пирог на четвертое» проводится второй год подряд. Ее инициаторами стали выпускники сообщества «Мастерская новых медиа». В этом году к проекту присоединились регионы по всей стране, Сама инициатива стала еще одним поводом рассказать о культурном многообразии России и укрепить связи между людьми, говорится в релизе.