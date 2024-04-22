Сенатор Мухарбек Барахоев отметил хороший уровень организации досрочного этапа ЕГЭ в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, выпускники сдавали единый государственный экзамен по географии, устной части иностранных языков, информатике, истории и химии. На химию было заявлено 7 человек, на информатику — 2 выпускника, на историю — 6.

«Мы с сенатором осмотрели аудитории, пообщались с родителями выпускников, заверили их в том, что для детей в школе созданы все необходимые условия для комфортной сдачи экзаменов — при подготовке к ГИА мы уделили особое внимание обеспечению безопасности выпускников», — отметила Эсет Бокова.