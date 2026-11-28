В ходе обсуждения Микаил Илезов отметил, что сейчас возведение объектов по обращению с отходами в рамках госпрограммы охраны окружающей среды полностью финансируется из федерального бюджета. В условиях курса на экономию средств сенатор предложил увеличить долю внебюджетных источников, сделав ставку на частные вложения.

Антон Силуанов согласился с парламентарием в необходимости поиска дополнительных резервов. Глава Минфина напомнил, что на следующий год бюджетные ассигнования на экотехнопарки не предусмотрены. По его словам, для проектов, имеющих коммерческую составляющую, целесообразно использовать механизмы концессии и государственно-частного партнерства.

Главным условием для запуска таких проектов министр назвал реалистичную финансовую модель. Будущие доходы от эксплуатации комплексов должны позволять бизнесу окупить вложения и погасить кредиты, взятые на строительство.

Для Ингушетии тема особенно важна: в республике ежегодно образуется свыше 160 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Для решения этой проблемы в Малгобекском районе планируется построить современный комплекс по обработке и утилизации мощностью до 200 тысяч тонн в год.

Таким образом, регионы смогут реализовывать проекты экотехнопарков и без федерального финансирования, при условии подготовки качественного проекта с просчитанной окупаемостью и наличия заинтересованного инвестора.