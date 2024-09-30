Серию диверсий на энергетических объектах Ингушетии предотвратили правоохранители 

Как сообщили газете «Ингушетия» источник в силовом ведомстве, при задержании один преступник оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы.

По адресам проживания преступников и в оборудованных тайниках обнаружены самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, гранатомет, 5 автоматов, 9 пистолетов, 11 гранат с запалами, свыше 8,5 тыс. патронов различного калибра, электронные носители информации.

В используемых задержанными средствах связи были найдены наставления по ведению боевых действий, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.

Следственным отделом УФСБ России по республике возбуждено и расследуется уголовное дело трем статьям УК России: п. «а» ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное изготовление взрывных устройств).

Оперативно мероприятия и следственные действия продолжаются.