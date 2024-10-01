Сев озимых культур в Ингушетии стартует 5 октября 

Как сообщил в своем Telegram-канале Глава республики, под урожай 2025 года планируется засеять озимыми культурами площадь в 28,6 тыс. гектаров. В том числе: пшеница озимая — 19,7 тыс. гектаров, ячмень — 5200, рапс озимый — 1,9 тыс. га, озимые на корма — 1800 гектаров.

На данный момент фермерами подготовлено 11,2 тыс. га посевных площадей. Сев озимой пшеницы, ячменя и рапса запланирован с 5 октября по 5 ноября.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что своевременная подготовка почвы является основой успешного посева. Также важно правильно выбрать и подготовить семена. Они должны быть качественными и обработанными специальными препаратами, чтобы обеспечить устойчивость к болезням и вредителям.

Глава поручил Минсельхозу региона уделить этому вопросу особое внимание, как и созданию всех условий для того, чтобы сельхозпроизводители могли эффективно работать на полях.