Сев ранних яровых стартовал в Ингушетии

На сегодняшний день аграрии засеяли 1,8 тыс. га ячменем и 2,1 тыс. га овсом. Всего в Ингушетии под урожай отведена площадь в размере 71,8 тыс. га.

«Весенняя посевная в регионе проходит в штатном режиме и в соответствии с графиком», — отметил глава аграрного ведомства Магамед Гагиев в ходе онлайн-заседания оперативного штаба под руководством министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.