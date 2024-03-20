Сев ранних яровых стартовал в Ингушетии

В республике начали посев ранних яровых культур, которые в соответствии с планом займут около 43 тыс. га, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минсельхоза.
На сегодняшний день аграрии засеяли 1,8 тыс. га ячменем и 2,1 тыс. га овсом. Всего в Ингушетии под урожай отведена площадь в размере 71,8 тыс. га.
«Весенняя посевная в регионе проходит в штатном режиме и в соответствии с графиком», — отметил глава аграрного ведомства Магамед Гагиев в ходе онлайн-заседания оперативного штаба под руководством министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.