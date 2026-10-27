Шесть бродячих коров поместили на спецстоянку в Сунже Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, в связи с возрастающим числом и видовым разнообразием (теперь появились и лошади) отлавливаемых обитателей, площадь специализированной штрафстоянки была увеличена. Это расширение направлено на создание более безопасных и подходящих условий для временного размещения всех задержанных животных.

В мэрии города владельцев этих сельскохозяйственных животных настойчиво попросили обратиться по следующему номеру телефона для решения вопросов, связанных с их возвращением: 8 (962) 644-19-44. Там напомнили о том, что свободное передвижение сельхозживотных по городским улицам несет в себе риски для безопасности дорожного движения и может стать причиной аварийных ситуаций.