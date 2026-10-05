Шесть человек госпитализированы в Ингушетии после отравления угарным газом 

В сельском поселении Кантышево Назрановского района произошло отравление угарным газом. Пострадали пятеро детей и взрослый, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.
Сигнал о ЧП поступил в дежурную смену регионального главка МЧС сегодня, в 12 часов 10 минут.
Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения Назрани: Ингушскую республиканскую клиническую больницу и ДРКБ. Медики оценивают состояние госпитализированных как удовлетворительное.
На место происшествия незамедлительно выехали все экстренные службы. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Информация уточняется.