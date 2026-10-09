Школьников Малгобека Ингушетии наградили знаками отличия «Юнармейская доблесть»

В сквере Памяти и Славы Малгобека накануне состоялась церемония награждения учеников средней общеобразовательной школы номер 20 и гимназии имени Саида Чахкиева. Об этом газету «Ингушетия» проинформировали в пресс-службе регионального отделения Юнармии.
«Школьникам вручили знаки отличия «Юнармейская доблесть» III степени. Награды стали признанием старания, дисциплины и активного участия ребят в деятельности движения», — рассказал собеседник издания.
Торжественная церемония была приурочена к знаменательной дате, а именно к годовщине присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской славы». В сквере также состоялся праздничный концерт, объединивший жителей и гостей муниципалитета.
Награждение юнармейцев стало частью мероприятий, посвященных памятному дню, и возможностью отметить достижения школьников, проявляющих интерес к патриотической деятельности.