Школьный музей «Прометей» из Сунжи Ингушетии в финале Всероссийского конкурса 

Отмечается, что достойную оценку на федеральном уровне получила работа школьников и педагогов по созданию диорамы, посвященной героической битве за Малгобек в годы Великой Отечественной войны. По итогам конкурса школьный музей «Прометей» стал обладателем денежного гранта в размере 200 тысяч рублей.

С музейной экспозицией образовательного учреждения, военно-исторической диорамой и деятельностью учащихся и юнармейцев по изучению истории родного края ознакомились региональный координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Магомед Муружев и председатель Общественного совета проекта Мадина Богатырева.

В ходе встречи единороссы высоко оценили содержательность музейной экспозиции, творческий подход школьников и серьезную исследовательскую работу, которую они проводят вместе со своими наставниками. Особое внимание было уделено диораме, воссоздающей события героической обороны Малгобека — города воинской славы России, ставшего одним из важнейших рубежей битвы за Кавказ.

Магомед Муружев подчеркнул, что поддержка школьных музеев, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи являются важными направлениями Народной программы «Единой России».

«Школьные музеи — это не просто экспозиции, а настоящие центры исторической памяти, где у подрастающего поколения формируется уважение к подвигу предков, любовь к своей малой родине и понимание ответственности за сохранение исторической правды. Особенно важно, что сами ребята становятся активными участниками этой работы: изучают архивные материалы, восстанавливают исторические события, создают диорамы и передают знания своим сверстникам. Поддержка таких инициатив, развитие школьных музеев и сохранение исторической памяти — важная часть Народной программы партии. Мы должны делать все возможное, чтобы героическое прошлое нашей страны и подвиги наших земляков никогда не были забыты»,— подчеркнул Муружев.

Мадина Богатырева в свою очередь выразила благодарность школьникам, педагогам и наставникам за кропотливый труд, искреннюю любовь к истории родного края и достойное представление Ингушетии на федеральном уровне. Она также отметила значимость достигнутого результата, подчеркнув, что победа в конкурсе и получение 200 тысяч рублей станут дополнительной поддержкой для дальнейшего развития музейной деятельности.