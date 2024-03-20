Школы в горном Джейрахском районе Ингушетии проверили на пожарную безопасность

В первую очередь внимание обращалось на средства пожаротушения. Важны доступность, эргономичность и правильные условия хранения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.

По словам собеседника издания, не менее важен и другой момент — грамотно организованная эвакуация. Запасные ходы должны быть легкодоступны, двери открываться на обе створки, а на каждом этаже обязательны схемы выхода из здания.

Также в ходе проверки проведен инструктаж преподавательского состава и отработка действий по быстрой и безопасной эвакуации людей в случае пожара.