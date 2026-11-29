В День матери сотрудники следственного отдела по городу Малгобеку территориального управления СКР посетили семьи погибших участников специальной военной операции, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
Следователи Ислам Беков, Ибрагим Даурбеков, ветеран Магомед Ханиев, также глава администрации сельского поселения Вежарий Малгобекского района Амерхан Местоев обратились к матерям военнослужащих названного населенного пункта со словами глубокого уважения и признательности.
Они выразили искреннюю поддержку и соболезнования в связи с невосполнимой утратой, подчеркнув важность заботы о женщинах, воспитавших героев.
Гости отметили, что погибшие защитники Отечества с честью исполнили свой воинский долг. Их мужество, отвага и самоотверженность навсегда сохранятся в памяти благодарных потомков.