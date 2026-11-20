Согласно предварительной информации, утром 20 ноября на стройплощадке произошел несчастный случай: 38-летний рабочий упал с трапа грузоподъемного крана. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался на месте.

Для координации действий на место трагедии прибыл руководитель ведомства Ахмед Асхабов. Специалисты уже осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и проводят другие мероприятия, которые помогут выяснить все обстоятельства и установить причины трагедии.

По завершении проверки будет принято процессуальное решение в соответствии со статьей 145 УПК России.