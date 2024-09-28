Smart Отель в Магасе станет центром притяжения молодых талантов, считает Глава Ингушетии

Он напомнил, что это — часть образовательного ИТ-кластера, в который входят «Академия цифрового развития», «Школа 21» и «Бизнес-акселератор Ингушетии».

«Благодаря поддержке Микаила Гуцериева и группы «Сафмар» здесь созданы все условия как для комфортного проживания гостей, так и для обучения наших будущих ИТ-специалистов», — отметил руководитель региона.

Отель включает более 40 современных одноместных и двухместных номеров, а также кампус-студии, оборудованные телевизорами и специализированным программным обеспечением для командных игр. Для комфортного отдыха и продуктивной учебы предусмотрена студенческая гостиная. В отеле будут проживать во время учебного процесса участники «Школы 21» из других регионов СКФО на бесплатной основе.

«Хочу подчеркнуть, что это будет не просто место для проживания — оно станет центром притяжения молодых талантов, творческой молодежи, начинающих ИТ-специалистов со всех уголков нашей большой страны. Я убежден, что проект внесет значительный вклад в будущее республики, способствуя её социально-экономическому, культурному развитию и повышению его туристической привлекательности. Особенно приятно, что открытие отеля совпало с празднованием столетия Республики Ингушетия», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее наше издание информировало, что сегодня в столице региона состоялось торжественное открытие современного Smart Отеля.