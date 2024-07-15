Состоялась рабочая встреча Главы Ингушетии с гендиректором «Газпром межрегионгаз» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона, стороны обсудили вопросы платежной дисциплины, тарифной и имущественной политики. Особое внимание было уделено программе догазификации и мерам социальной поддержки граждан.

Там напомнили, что программа газификации Ингушетии на 2021-2025 годы предполагает реконструкцию ГРС «Джейрах», строительство межпоселкового газопровода в Джейрахском районе, который позволит газифицировать детский оздоровительный лагерь «Эрзи» и перспективные объекты туристического кластера.

Также будет построен газопровод между газораспределительными станциями «Назрань-2» и «Кантышево» Назрановского района, реконструирована сама ГРС «Кантышево».

От жителей республики уже принято около 1 тыс. заявок на догазификацию, большинство из которых уже исполнены — сети построены до границ земельных участков жителей.

«Все планы по газификации и догазификации Ингушетии будут выполнены», — заверил Сергей Густов.

Отмечается, что региональными властями и газовиками разработаны схемы по 46 газифицированным населенным пунктам, республика в числе лидеров в целом по стране по уровню газификации.