Состояние отравившихся угарным газом в Ингушетии оценивается как стабильное 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минздрава региона, пятеро детей доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу имени Камбалата Ужахова. Они проходят лечение в педиатрическом отделении, где находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет.

Один взрослый попал в Ингушскую республиканскую клиническую больницу имени Алаудина Ахушкова. После обследования и оказания помощи его направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

О происшествии оперативно проинформирована министр здравоохранения республики Зара Албакова, говорится в релизе.

Ранее наше издание информировало, что сигнал о ЧП поступил в дежурную смену регионального главка МЧС сегодня в 12:10 мск. На место незамедлительно выехали все экстренные службы. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.