Сотрудник МЧС по Ингушетии протащил 30-тонную пожарную машину

Там отметили, что силач из 9-й пожарно-спасательной части Магаса принял вызов коллег из Дагестана. Челлендж посвящен 375-летию пожарной охраны России.

Пожарные не знают слов «устал» или «не могу». Для них работа на грани возможностей — обычное дело, говорится в релизе.

Ингушские сотрудники МЧС передали эстафету Карачаево-Черкесии.

День пожарной охраны в России ежегодно отмечается 30 апреля. В этот день в 1649 году царем Алексеем Михайловичем Романовым был издан «Наказ о градском благочинии», в соответствии с которым в Москве установили круглосуточные пожарные дозоры.